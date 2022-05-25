法網》首戰3盤脫困 前冠軍哈勒普：懷念贏球感覺

哈勒普。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2018年法網封后的哈勒普（Simona Halep），相隔一屆重返紅土大滿貫，這位前世界球后卻差點在今年女單首輪滑鐵盧，歷經3盤苦戰，才以6：4、1：6、6：1強壓年僅18歲的德國菜鳥尚克（Nastasja Mariana Schunk），令這位羅馬尼亞19種子直呼：「很懷念在這裡贏球的感覺。」

「去年我沒參賽，所以我真的很懷念它。其實我對這場勝利感到很高興，即使贏得相當困難。」現年30歲的哈勒普，去年球運多舛，法網前因左小腿肌肉嚴重撕裂傷，一度被迫長期休兵，復出後狀態起伏不定，世界排名已從2014年元月以來首次跌出前十，這也是她自2013年後，首次無緣巴黎羅蘭加洛斯前10種子。即使今年特地與美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的法籍教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）合作，這位昔日法網冠軍仍待東山再起證明實力。

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「她第2盤打得非常好。她擊球很強，我未能回應。還好保持專注並奮戰到底，很高興完成這場比賽。」坦承「第一場總是特別難打」的哈勒普，慶幸能夠擊敗「幸運輸家」遞補的尚克，第2輪即將遭遇中國19歲新秀鄭欽文，「我的目標是下一場打得更好。我只能專注眼前，在每次踏上球場時盡力而為，就像今天一樣戰鬥。」

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