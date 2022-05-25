NBA》背水一戰飆分創紀錄避免橫掃 東契奇：如果認輸就輸了

東契奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）今天在西部冠軍賽第4戰繳出30分、14籃板、9助攻準大三元成績，率隊以119：109擊敗勇士，系列賽首勝開胡，避免遭到橫掃。東契奇賽後受訪時表示，「我相信我們最後還是能夠贏球，因為你認為自己會輸，那你就輸了。」

NBA歷史上從未有球隊能夠從0：3的劣勢贏得季後賽系列賽，不過獨行俠曾上演奇蹟逆轉，西部次輪對上聯盟戰績最佳的太陽，雖然系列賽起初以0：2落後，但在主場連贏3場，逼出第7戰，最終擊敗太陽，相隔11年再度挺進西部冠軍賽。

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東契奇在面臨淘汰的季後賽中，場均高達36.6分，高居史上第一，他也是連續五場背水一戰的賽事至少拿下30分的球員，僅次於名人堂球星貝勒（Elgin Baylor）。

這也是東契奇生涯在季後賽累積第17場單場30分的比賽，成為NBA史上第2多、在23歲之前能夠多場季後賽拿到30分的球員，與杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）並列，詹姆斯（LeBron James）以21場高居史上第一。

「我相信我們能夠再贏3場，」東契奇受訪表示，「不管最後是否會被橫掃，如果你覺得自己會輸，那你就已經輸了，今天不管我們贏了多少，仍然要一場一場贏回來，還有很多事情要做。」

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