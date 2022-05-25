晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》背水一戰飆分創紀錄避免橫掃 東契奇：如果認輸就輸了

2022/05/25 17:08

東契奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）今天在西部冠軍賽第4戰繳出30分、14籃板、9助攻準大三元成績，率隊以119：109擊敗勇士，系列賽首勝開胡，避免遭到橫掃。東契奇賽後受訪時表示，「我相信我們最後還是能夠贏球，因為你認為自己會輸，那你就輸了。」

NBA歷史上從未有球隊能夠從0：3的劣勢贏得季後賽系列賽，不過獨行俠曾上演奇蹟逆轉，西部次輪對上聯盟戰績最佳的太陽，雖然系列賽起初以0：2落後，但在主場連贏3場，逼出第7戰，最終擊敗太陽，相隔11年再度挺進西部冠軍賽。

東契奇在面臨淘汰的季後賽中，場均高達36.6分，高居史上第一，他也是連續五場背水一戰的賽事至少拿下30分的球員，僅次於名人堂球星貝勒（Elgin Baylor）。

這也是東契奇生涯在季後賽累積第17場單場30分的比賽，成為NBA史上第2多、在23歲之前能夠多場季後賽拿到30分的球員，與杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）並列，詹姆斯（LeBron James）以21場高居史上第一。

「我相信我們能夠再贏3場，」東契奇受訪表示，「不管最後是否會被橫掃，如果你覺得自己會輸，那你就已經輸了，今天不管我們贏了多少，仍然要一場一場贏回來，還有很多事情要做。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。