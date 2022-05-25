中職》全壘打掛零又如何 葉總看見龍德力的核心價值

味全龍洋砲龍德力。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍洋砲龍德力本季在一軍出賽10場，全壘打尚未開張，40打數吞13K，只獲得1保送，打擊率0.250、上壘率0.268、長打率0.325，整體打擊數據不算理想，不過，味全總教練葉君璋仍給他高評價。

「他（龍德力）非常不錯喔!」葉總指出，龍德力太晚抵台（3月18日），準備有些倉促，之前比賽打得太少，但龍德力對比賽非常投入，想幫助球隊贏球的態度也很好，和隊友互動融洽，這些都很棒，很融入這個團隊。

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龍德力個性超活潑外向，在味全最喜歡和林智勝打打鬧鬧，有一次在澄清湖球場，龍德力賽前在休息室耍寶搞笑，林智勝看了直搖頭:「You drunk（你喝醉了）!」後來龍德力跑到樂天桃猿休息室前，對著樂天總教練曾豪駒用中文大喊:「嘿，兄弟，你是我兄弟。」曾豪駒見狀臉上堆滿笑容，卻是無言以對。

對於龍德力來台全壘打尚未開張，葉總表示，今年全壘打最多的打者也才4支（林立、許基宏），投手的確變強了，而且全壘打不是說想打就打，有時候可能一個禮拜打好幾支，有時候一個月一支全壘打都沒有。

龍德力2018、19年效力老虎隊上過大聯盟，單季最多14轟，去年效力日職日本火腿，和台灣選手王柏融是隊友，出賽50場敲6轟，打擊率1成97。

富邦悍將洋砲霸帝士日前遭降二軍，目前全聯盟僅剩龍德力1門洋砲還待在一軍。

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