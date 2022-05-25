日職Live》吳念庭1支0、選1保送 西武 2：1 中日

第五局（西武獅 2：1 中日龍）

5局上，愛斗敲右外野一壘安打，古賀悠斗犧牲觸擊，護送一壘跑者上到二壘。川越誠司擊出中外野安打，帶有1分打點，西武獅以2：1領先。與座海人犧牲觸擊，護送一壘跑者上到二壘。外崎修汰挨觸身球上壘，西武獅攻佔一、二，滝澤夏央敲游擊方向平飛球遭接殺，3出局。

第四局（西武獅 1：1 中日龍）

4局下，維西耶多吞三振，阿部壽樹敲中外野飛球遭接殺，高橋周平擊出二壘飛球遭接殺，3出局。

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4局上，奧格雷迪敲中外野飛球遭接殺，山川穗高敲二壘滾地球出局，吳念庭站著不動吞三振，3出局。

第三局（西武獅 1：1 中日龍）

3局下，高橋宏斗敲投手前滾地球遭刺殺，岡林勇希敲三壘界外飛球遭接殺，鵜飼航丞獲保送，大島洋平敲一壘滾地球遭刺殺，3出局。

3局上，與座海人吞三振，外崎修汰敲左外野飛球遭接殺，滝澤夏央敲游擊飛球遭接殺，3出局。

第二局（西武獅 1：1 中日龍）

2局下，阿部壽樹吞三振，高橋周平敲二壘滾地球遭刺殺，木下拓哉獲保，石川昂彌敲中外野飛球遭接殺，3出局。

2局上，山川穗高擊出左外野陽春彈，西武獅追至1：1平手。吳念庭獲保送，愛斗擊出雙殺打。古賀悠斗獲得保送，川越誠司吞三振，3出局。

第一局（西武獅 0：1 中日龍）

1局下，岡林勇希擊出中外野三壘安打，鵜飼航丞擊出中外野高飛犧牲打，中日龍以1：0領先。大島洋平吞三振，維西耶多敲一壘界外飛球遭接殺，3出局。

1局上，外崎修汰、滝澤夏央、奧格雷迪連續吞下三振，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕吳念庭今天擔任先發第五棒、守三壘。本季吳念庭出賽27場，共80打數敲23安，有2轟、13分打點，打擊率0.288。

西武獅先發投手為低肩側投與座海人，本季出賽4場3場先發，戰績2勝1敗防禦率1.66；中日龍先發投手為右投高部宏斗，他今年先發5場戰績2勝2敗，防禦率3.58。

西武獅先發打線：

1.外崎修汰 二壘手

2.滝澤夏央 游擊手

3.奧格雷迪（Brian O'Grady） 左外野手

4.山川穗高 一壘手

5.吳念庭 三壘手

6.愛斗 中外野手

7.古賀悠斗 捕手

8.川越誠司 右外野手

9.與座海人 投手

先發投手：與座海人

中日龍先發打線：

1.岡林勇希 中外野手

2.鵜飼航丞 右外野手

3.大島洋平 左外野手

4.維西耶多（Dayan Viciedo） 一壘手

5.阿部壽樹 二壘手

6.高橋周平 游擊手

7.木下拓哉 捕手

8.石川昂彌 三壘手

9.高橋宏斗 投手

先發投手：高橋宏斗

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