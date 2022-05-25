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MLB》大谷翔平開季火力起伏大 日媒用數據找原因

2022/05/25 18:34

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平開季打擊表現狀況起伏大，近日火力逐漸復甦，日本數據網站《Baseball Geeks》撰文分析，大谷翔平開季至今的擊球初速和仰角都比去年還要低，有可能是開季陷入低迷的原因。

《Baseball Geeks》撰文分析，擊球初速、仰角和出色擊球（Barrel）是評價打者的重要指標，大谷翔平去年擊球初速平均達149.5公里，仰角為16.5度，尤其是出色擊球率高達22.3％，領先全聯盟，而大谷本季上述三項數據都低於去年，擊球初速平均為147.1公里，仰角為10.9度，出色擊球率只有14.2％。

另外，內文指出，從擊球初速來看，去年的大谷翔平能夠排在聯盟第6位，而今年只排在第30名。擊球初速越快，形成安打和長打的比率就會增加，大谷翔平雖然本季被三振率大幅下降，從29.6％降至23.4％，但擊成滾地球的比例也有所增加，去年只有20.9％，今年則增加至29.9%，大谷翔平如何找回去年46轟的打擊手感，增加擊球初速和仰角將成為一大課題。

大谷翔平本季出賽43場，繳出9轟、28打點和打擊率2成56的成績；投球方面，戰績3勝2敗，累積53K，防禦率為2.82。

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