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中職》曾總談疫情下球員難處 憂選手身心承受巨大壓力

2022/05/25 17:32

樂天桃猿今又傳出選手和教練快篩陽性，但目前尚未達停賽標準的狀況下，只能從二軍再調人手上一軍。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台東報導〕樂天桃猿今又傳出選手和教練快篩陽性，但目前尚未達停賽標準的狀況下，只能從二軍再調人手上一軍。樂天桃猿領隊浦韋青透露，曾向聯盟反映建議能否停賽，總教練曾豪駒也坦言，目前打比賽的狀況，對球員而言身心會有大影響。

曾豪駒說：「現在球隊密切接觸、潛伏期，對球員來說都是威脅，球員健康跟球賽品質也都難以維持。當然，我們還是樂意遵守聯盟規章，但現在的狀況對選手身心影響甚鉅，聯盟或許能有更好的因應。」

樂天桃猿今又傳出選手和教練快篩陽性，但目前尚未達停賽標準的狀況下，只能從二軍再調人手上一軍。（記者李惠洲攝）

賽前，猿隊緊急以專車方式讓野手林楷錡、黃敬瑋、林知譽和捕手毛英傑到台東支援，其中毛英傑今天才註冊，明天以後才可登錄，猿隊二軍內野戰力幾乎告罄，曾總透露，原本視為替補戰力的林智平，近期則是受傷無法上場。猿隊幾位投手賽前苦中作樂，把球隊白板上自己的名條放在打線中，但多數人苦笑背後，對目前狀況多少都有疑慮。

曾豪駒說：「我們當然不排斥出賽，但這樣的狀況下難以預期，不管對內、對外，都有風險，若能夠有停賽調整的時間，對球隊也許會比較好。」曾總說，首批球員就算解隔，為避免受傷，也還是安排他們先練球。

樂天桃猿今又傳出選手和教練快篩陽性，但目前尚未達停賽標準的狀況下，只能從二軍再調人手上一軍。（記者李惠洲攝）

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