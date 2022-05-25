中職》古林睿煬遭影射放水打假球 將對3人提告

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕針對日前統一獅投手古林睿煬，遭網友影射放水打假球一事，今天稍早其所屬經紀公司秉初發出聲明，全文如下:

秉初運動經紀所代表之古林睿煬選手，於5月20日先發出賽落敗後，被數名球迷在網路上以「收黑錢」、「放水」等各種不實的影射言論抹黑，經與統一球團商議後，考量球迷可能一時情緒激憤，在欠缺思考的情況下才發表了不當言論，因此仍保留彈性，給予限期道歉澄清的機會。

請繼續往下閱讀...

截至週一為止，仍有兩人拒絕道歉，另有一位於臉書署名「謝之翊」的人士，更在獅隊發表嚴正聲明後，仍公開發表「古林打假球、沒有分潤給球團」、「古林打完刷簿子發現錢也是真的」 的惡劣言論，實屬無法容忍，因此在這幾天蒐集與保全證據之後，本週將在中華職棒大聯盟、統一球團以及球員工會三方協助之下，正式對這三名人士提出妨礙名譽的刑事告訴，並將對其請求民事損害賠償，所得將全數捐給古林選手所指定的公益團體。

球迷對於場上表現不滿，而有一些責備或是比較激烈的批評，古林選手表示完全可以理解，他也對於該戰自己的頻頻失誤感到自責，但其他不負責任、惡意的網路言論已經跨越底限，不僅事關球員清白，更抹煞了聯盟、各球團這些年來在防賭事務上的一切努力，因此我們無法姑息。

在此也感謝許多幫忙蒐集證據，給古林指教的熱心球迷，古林會從失敗中努力吸取繼續成長的養分。

也特別感謝聯盟的蔡其昌會長，除了在第一時間就發文相挺，並且積極地以實際作為支持古林採取法律行動，他與聯盟將協助我們與刑事警察局對接，進行後續調查事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法