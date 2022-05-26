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MLB》和日本不同？鈴木誠也不擅打變速球 前小熊球星提出觀點

2022/05/26 06:53

小熊隊日籍選手鈴木誠也。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕旅美首年的小熊隊日籍打者鈴木誠也，昨天5打數貢獻2分打點，沒有敲出安打，賽後打擊率降至0.239，5月份的單月打擊率只有0.197。日本媒體提到，除了速球外，變速球是鈴木誠也感到棘手的球種之一。

日媒《中日體育》報導，鈴木誠也先前曾提到要適應大聯盟投手的速球，而轉播單位「Marquee Sports Network」的主播提到，鈴木誠也認為大聯盟投手的變速球很獨特，和日本職棒的不一樣，直球和變速球都是他要修正的部分。

根據《Fangraphs》網站顯示，鈴木誠也今年面對變速球打擊率僅0.071（共14支1），還吞下6次三振。

曾兩度入選明星賽、現擔任「Marquee Sports Network」球評的前小熊明星投手丹普斯特（Ryan Dempster）分析，對於經驗淺、血氣方剛的右打者打者，特別是變速球最有效，這些人來大聯盟之前，幾乎沒有看過能跑進內角的變速球，他們先前看過的幾乎都是往外角跑的變速球。

此外，日本職棒上個賽季的直球平均速度為90.7英哩（約146公里），而大聯盟的平均則是93.5英哩（約150.4公里），相差約4公里。而鈴木誠也今年面對四縫線速球的打擊率只有0.209。

鈴木誠也至今出賽39場，有4轟、21分打點，打擊率0.239，整體攻擊指數（OPS）為0.771。

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