帕運國手陳亮達車禍身亡雷雨交加 阿嬤難過的說「連天公伯仔也毋甘 」

「無腿泳士」陳亮達昨晚車禍身亡，從小由阿嬤一手帶大，嬤孫感情深厚，圖為11年前阿嬤陪他參加全國青少年游泳錦標賽，他游出分組亞軍。（資料照、記者方志賢攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕東京帕運國手「無腿泳士」陳亮達昨晚車禍身亡，他從小由阿嬤一手帶大，嬤孫感情深厚，高市府運發局今接獲消息，立即派員慰問家屬，亮達阿嬤陳林美英悲慟表示，「昨晚阿達還來陪我吃飯，要我呷飽緊去睏，沒想到伊自己出車禍先睏去…」昨晚出車禍時雷雨交加，阿嬤感嘆的說「連天公伯仔也毋甘 」。

運發局長侯尊堯心情沉重的指出，乍聽消息，不敢置信，這麼年輕的生命就殞落。「阿達」陳亮達一直用樂觀和熱情在詮釋他的生命，我們很不捨難過，深表遺憾，但目前先協助家屬處理後事，後續將以尊重家屬需求之前提下提供必要協助。

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東京帕運國手「無腿泳士」陳亮達昨晚車禍身亡。（圖運發局提供）

陳亮達為正修科大休閒與運動管理學系一年級生，是高市去年參加東京帕運代表台灣參賽的游泳國手，今年運發局製作的運動年曆，陳亮達為七月的運動明星主角之一，他在格言上寫著「不要害怕和別人不一樣」，勵志的成長過程也曾被拍成電影。

運發局也代家屬表達，感謝各界關心，對突然發生的惡耗，第一時間實難接受，並拜託媒體朋友諒解家屬婉拒受訪的心情，先讓家屬安靜處理亮達後事。

高雄市長陳其邁（左）去年十月與東京帕運游泳選手陳亮達（中）及教練梁豐君（右）見面。（ 資料照、記者方志賢攝）

20歲的陳亮達天生沒有小腿，右手三指畸形併指，出生後因父母忙著家族賣魚工作，由阿嬤一手帶大，為了防止身體繼續萎縮，三歲跟著哥哥去學游泳，亮達也從游泳中找到自信。

2009年上映的勵志電影《2分20秒》是以陳亮達的故事改編，他也親自參與演出。去年帕運出賽前，陳亮達說，從小都是阿嬤騎機車戴他去訓練，才會有好表現，因此他希望贏得獎金，幫阿嬤換新機車，他的孝心感動機車廠商，幫他圓夢，致贈機車給阿嬤。

運發局長侯尊堯（左）表示，陳亮達一直用樂觀和熱情在詮釋他的生命。（圖運發局提供）

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