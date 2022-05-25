晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前美聯新人王回歸大聯盟 有望補強水手火力

2022/05/25 19:16

路易斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水手今日將前美聯新人王路易斯（Kyle Lewis）從傷兵名單中移除，距離他上次在大聯盟出賽已是一年前。

路易斯今天擔任先發第七棒，總教練瑟維斯（Scott Servais）賽前表示：「他的回歸令人興奮，已經很久沒看到他了，他努力回到這裡，這並不容易，一路上有很多顛簸，但我知道他也很興奮。」終場水手以5:7敗下陣來，路易斯則有4支2的表現。

路易斯在2020年出賽58場，共轟出11支全壘打、28打點，打擊率來到0.262，並在當年獲選為美聯最佳新秀。去年，他在36場比賽中敲出5轟，打擊率0.246，後來卻因右膝受傷幾乎缺席了整個賽季，球隊希望他的回歸能夠提升陣容實力。也因為膝蓋的問題，路易斯會先擔任指定打擊的位置，若他能夠找回新人年的打擊手感，將能拯救DH打擊率僅0.155的水手隊。

2016年一次韌帶撕裂傷是造成路易斯膝蓋問題的主要原因，去年春天，路易斯右膝的半月板撕裂，手術後恢復緩慢，最終在賽季末遭到下放。今年春訓期間又因膝蓋骨挫傷，讓他在賽季開始後的前幾週沒能上場。

路易斯說：「一定會有很多情緒、很多不同的事情必須處理，當你開始復健的過程，花費無數的時間試圖解決問題並為事情想出不同的解方，就這樣持續下去。今天就在這裡，能夠進行打擊練習，從容應對每個時刻，每一刻都是特別的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。