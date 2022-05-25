MLB》前美聯新人王回歸大聯盟 有望補強水手火力

路易斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水手今日將前美聯新人王路易斯（Kyle Lewis）從傷兵名單中移除，距離他上次在大聯盟出賽已是一年前。

路易斯今天擔任先發第七棒，總教練瑟維斯（Scott Servais）賽前表示：「他的回歸令人興奮，已經很久沒看到他了，他努力回到這裡，這並不容易，一路上有很多顛簸，但我知道他也很興奮。」終場水手以5:7敗下陣來，路易斯則有4支2的表現。

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路易斯在2020年出賽58場，共轟出11支全壘打、28打點，打擊率來到0.262，並在當年獲選為美聯最佳新秀。去年，他在36場比賽中敲出5轟，打擊率0.246，後來卻因右膝受傷幾乎缺席了整個賽季，球隊希望他的回歸能夠提升陣容實力。也因為膝蓋的問題，路易斯會先擔任指定打擊的位置，若他能夠找回新人年的打擊手感，將能拯救DH打擊率僅0.155的水手隊。

2016年一次韌帶撕裂傷是造成路易斯膝蓋問題的主要原因，去年春天，路易斯右膝的半月板撕裂，手術後恢復緩慢，最終在賽季末遭到下放。今年春訓期間又因膝蓋骨挫傷，讓他在賽季開始後的前幾週沒能上場。

路易斯說：「一定會有很多情緒、很多不同的事情必須處理，當你開始復健的過程，花費無數的時間試圖解決問題並為事情想出不同的解方，就這樣持續下去。今天就在這裡，能夠進行打擊練習，從容應對每個時刻，每一刻都是特別的。」

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