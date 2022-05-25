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中職》「球員很辛苦」疫情襲擾、連敗 曾總談球員壓力

2022/05/25 18:30

樂天桃猿。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台東報導〕樂天桃猿受到疫情襲擾，近期又遇到一波4連敗，球員場內外都面臨壓力。樂天桃猿總教練曾豪駒就坦言，在這樣狀況下還要面對比賽，對球員來說身心都是壓力。

曾豪駒說：「昨天打完回去飯店，就有球員反映身體不適。我想他們這陣子只要快篩陰性，可能身體有不舒服還是得下場比賽，因為他們也知道，球隊快沒人了。選手很辛苦，這樣一直撐著。」

曾豪駒說，近期壓力是一定會有，對他而言，則是每天早上起來，都不一定是否會接收到訊息，也許誰又確診被迫缺陣、戰力又要調整，對教練團而言也難以預測。

樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿隊曾向聯盟提出是否停賽的請求，聯盟則以人數未達14人以上為由，原訂今天台東賽事仍會照常，之後才因雨延賽。聯盟公告表示，針對樂天桃猿自5/18起至今，共9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，因領隊會議決議為一軍球員14人以下匡列，以二軍球員遞補，一軍球員14人以上匡列，則會依規定停賽，過去各球隊均依循該辦法遵循。有關樂天桃猿所提出的建議，聯盟賽務組已進行內部討論，對於後續是否修改規定降低停賽門檻，聯盟會與五球團開會討論決定。

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