T1》海神、台啤季後賽開戰！空手道奧運銅牌文姿云到場力挺地主

空手道選手文姿云（左）和男友徐瑋駿。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕T1聯盟季後賽高雄全家海神今在主場迎戰台啤英熊，空手道奧運銅牌女將「小清新」文姿云和男友徐瑋駿現身鳳山體育館，為高雄在地球隊海神加油。

T1聯盟季後賽今移師高雄鳳山體育館進行，空手道女將文姿云也現身力挺，她表示，今天剛好下午訓練有調整，加上是季後賽了，所以特別來現場支持。受到男友徐瑋駿的影響，文姿云平常也會關注籃球賽，但因為必須訓練，其實鮮少到球場觀戰，但很喜歡現場觀戰的氛圍，「前一次到現場看球是去看新北國王。」

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徐瑋駿高中時期曾到美國當交換學生，當時也曾參與過籃球校隊，他笑說：「差點因為要打籃球放棄空手道，但還好有繼續練空手道，不然就不會認識她（文姿云）了。」對於籃球小有研究的徐瑋駿看好海神有機會挑戰冠軍，「海神整體實力不錯，本土球員和洋將的戰力差距不大，比較平衡，如果真的能拿到元年的冠軍，真的意義非凡。」徐瑋駿也透露，自己很欣賞胡瓏貿充滿肢體對抗性的球風，所以會特別支持海神。

原定在今年9月登場的杭州亞運，因為疫情延期，文姿云表示，其實並未有太多影響，「之前奧運也曾延期，所以心情沒有太大影響，訓練也是照常，今年會把目標先放在7月的亞錦賽。」目前還是師大研究生的她也提到，其實延期讓她有時間可以先完成研究所課業，「希望可以利用這段時間把論文寫出來。」

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