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拳擊》慟！烏克蘭兩屆業餘冠軍 抵禦俄軍戰死沙場

2022/05/25 18:57

烏克蘭兩屆業餘拳擊冠軍普魯德基，因抵禦俄軍戰死前線沙場。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕自俄國2月下旬發動軍事侵略後，烏克蘭體壇好手爭相保家衛國，卻也接連傳出不幸消息，包括現年30歲的兩屆業餘拳擊冠軍普魯德基（Oleg Prudky），就因抵禦俄軍戰死前線沙場，令該國拳壇為這名英雄烈士深表哀悼。

據《澳洲雅虎運動》等外媒報導，普魯德基是烏克蘭前業餘拳擊名將，效力於切爾卡瑟警察特種部隊，本週這座城市東部慘遭俄羅斯大軍襲擊，成為不幸遇難的三名戰士之一，留下遺孀瑪麗安娜（Mariana）和兩個年幼女兒。普魯德基選手時期，曾被烏克蘭著名的奧塔曼斯隊徵召角逐世界拳擊大賽 ，過去洛馬琴科（Vasyl Lomachenko）、烏西克（Oleksandr Usyk）等人氣名將，就曾代表該隊出賽，如今這兩名拳王也都拿起武器，正為祖國奮戰。　

烏克蘭拳擊協會發表聲明：「我們很遺憾地宣布，國際級拳擊大師、烏克蘭冠軍普魯德基，在與俄羅斯佔領者的戰鬥中喪生。」切爾卡瑟拳擊協會主席蒂先科（Serhiy Tyshchenko）則遺憾表示，普魯德基是這座城市首位60公斤級冠軍，「我們拳擊家族的另場悲劇。永恆的記憶，安息吧朋友，英雄永遠死！」

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