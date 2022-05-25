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日職》宋家豪飆K化解危機 連10場無失分、防禦率僅0.69

2022/05/25 20:15

宋家豪連10場無失分。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋聯龍頭樂天金鷲今天在交流賽客場續戰阪神虎，台灣好手宋家豪後援1局無失分，連續10場都有無失分的表現，樂天終場以6：1大勝阪神，本季交流賽首勝開胡，同時也中止了近期的4連敗。

宋家豪今天在8局下、6：1領先時登板，一上來就先讓高山俊敲出左外野飛球遭接殺，隨後再三振掉片山雄哉，很快取得2個出局數，不過卻對下一棒近本光司投出四壞球保送，再被中野拓夢敲安，阪神2出局後攻占一二壘，所幸宋家豪及時回穩，K掉原口文仁化解失分危機。

宋家豪總計後援1局投22球，被敲1支安打無失分，投出2次三振和1次保送，最快球速149公里，連10場無失分，賽後防禦率降至0.69。

樂天打線此役狂掃10安，淺村榮斗和辰己涼介雙雙開轟，前者單場進帳3打點，小深田大翔繳出3安猛打賞且4度上壘，阪神只靠著大山悠輔的陽春砲得分，樂天終場就以6：1大勝阪神。

31歲樂天先發投手辛島航去年因手肘開刀缺席整季，相隔566天再度重返一軍投手丘，今天繳出5局失1分的好投，只被敲出3支安打，本季首度登板就摘勝，阪神先發投手西純矢主投5局挨8安失4分，苦吞本季首敗。

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