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法網》英國甜心爆冷出局 次輪遭白俄老冤家大逆轉

2022/05/25 19:42

「英國甜心」拉杜卡努。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單次輪，19歲的「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）先盛後衰，6：3、1：6、1：6慘遭白俄羅斯老冤家薩絲諾薇琪（Aliaksandra Sasnovich）大逆轉，第12種子爆冷出局，紅土大滿貫處女秀也提前落幕。

拉杜卡努去年美國公開賽爆冷封后一戰成名，話題不斷臨場表現卻持續下滑，令這位人氣極旺的廣告寵兒備感壓力，巴黎羅蘭加洛斯首輪面對會外賽殺入、去年法網青少女冠軍的捷克17歲菜鳥諾絲可娃（Linda Noskova），英國一姊就歷經3盤鏖戰驚險脫困。如今再度遭遇去年印地安泉直落2輸球的薩絲諾薇琪，這位美網新科冠軍只打了1盤好球，第2盤突然迷航失誤連連，被28歲對手3度破發強勢扳平。決勝盤拉杜卡努持續深陷低潮，完全跟不上打順手的對方節奏，第4、6局接連發球失守，激戰逾2小時遭翻盤，苦吞對戰2連敗，也無緣甜蜜復仇。

「我很高興獲勝，這是場非常艱難的比賽。第1盤過後，我甚至認為無法獲勝，還好1分、1分拿下。」排名47的非種子薩絲諾薇琪賽後透露，幾個月前不幸染疫，所以沒為紅土賽季做準備，能夠再度擊敗大滿貫冠軍拉杜卡努，足讓自己士氣大振，「我很高興，我愛法國，現在更能感受到這裡的氣氛，希望下次球迷會支持我。」

白俄羅斯薩絲諾薇琪。（路透）

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