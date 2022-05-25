中職》古林遭影射、被告網友突改名「王瑞德」 本尊也要告他

古林睿煬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅隊古林睿煬日前遭網友影射放水打假球一事，今天其所屬經紀公司秉初發出聲明，決定提告3名網友。其中，一名臉書屬名「謝之翊」，被其他網友發現改名為「王瑞德」。資深媒體人王瑞德稍早也臉書上發文，表示也要提告該名網友。

古林睿煬在本月20日面對中信兄弟，先發4.2局失4分1分自責，吞下敗投，賽後遭球迷影射「無恥、拿了不該拿的東西」，古林睿煬氣得在Instagram發聲反擊，「我真的不能接受這種影射的留言」

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所屬經紀公司秉初今發聲明提到，截至週一為止，仍有兩人拒絕道歉，另有一位於臉書署名「謝之翊」的人士，更在獅隊發表嚴正聲明後，仍公開發表「古林打假球、沒有分潤給球團」、「古林打完刷簿子發現錢也是真的」 的惡劣言論，實屬無法容忍，因此在這幾天蒐集與保全證據之後，本週將在中華職棒大聯盟、統一球團以及球員工會三方協助之下，正式對這三名人士提出妨礙名譽的刑事告訴，並將對其請求民事損害賠償，所得將全數捐給古林選手所指定的公益團體。

更有眼尖網友發現，這名臉書署名「謝之翊」的人士還改名為「王瑞德」，還用了媒體人王瑞德的頭像當大頭照。這讓媒體人王瑞德在臉書上發文說，「統一獅團經紀公司正式控告這個化名謝之翊的傢伙。我將和統一獅併肩作戰！不管你叫謝之翊或翁崇琦，我保證刑事讓你一定關丶民事讓你破產！我所控告的刑事罪名中，有三條罪是公訴罪，無法和解和撤回告訴。你有什麼了不起？」

資深媒體人王瑞德稍早也臉書上發文，表示也要提告該名網友。（圖片取自臉書）

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