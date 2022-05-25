NBA》對威金斯讚譽有加 柯爾：他是勇士王朝復甦的按鈕

威金斯（左）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）前天在西部冠軍賽G3爆扣東契奇（Luka Doncic）可說是近幾日最熱門的話題之一，談到威金斯，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）更稱他是球隊今年能夠成功的關鍵因素。

勇士自從2019年打進NBA總決賽以來，連續幾個賽季深受傷兵所苦，沒能打進季後賽，柯爾指出威金斯是勇士王朝復甦的按鈕，他說道：「我認為威金斯的交易案是這一切的關鍵，我可能已經說過很多次了，但是在2018-19賽季之後，我們失去了很多側翼的防守者，包含伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）、杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）。」

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李文斯頓在2019年NBA總決賽後退役，杜蘭特以自由球員身份與籃網隊簽約，伊古達拉則前往熱火隊，目前還在勇士隊上的湯普森前兩年都在受傷中度過。

2019-20賽季的交易截止日，勇士從灰狼隊和換來威金斯，補足在側翼的需求。柯爾說：「威金斯的交易讓我們的防守得以重建，他表現得非常好，過去的這幾年裡他甚至變得更好了，他非常適合我們球隊。」

即便人們對威金斯在防守方面的努力和對比賽的透入程度仍然存有疑慮，來來勇士的第二年，他確實找到最合適的位置，並在西部冠軍系列賽前5場都發揮了影響力。柯爾說：「我不曉得如果沒有他，我們該如何面對東契奇和其他頂尖的防守者，他真是太棒了，這筆交易一定是總管邁爾斯（Bob Myers）和高層帶領我們重返季後賽的關鍵。」

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