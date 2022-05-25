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法網》詹詠然女雙辛苦開胡 近9個月來首勝到手

2022/05/25 21:27

詹詠然（右起）與澳洲史托瑟（Sam Stosur）辛苦開胡。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女雙首輪，詹詠然搭配澳洲老將史托瑟（Sam Stosur）辛苦開胡，6：4、7：6（8：6）力退塞爾維亞克魯尼琪（Alexandra Krunic）／俄國帕諾娃（Alexandra Panova），「台澳聯軍」挺進32強，這也是詹詠然近9個月來第一場勝利。　

自去年8月芝加哥後，詹詠然就因傷病長期休兵，直到上週才在史特拉斯堡復出，並與38歲史托瑟首度合拍，但「台澳聯軍」出師不利，無緣取勝晉級。轉戰巴黎羅蘭加洛斯，大詹與史托瑟逐漸磨合默契，初登場面對塞俄組合，老經驗的非種子「台澳聯軍」歷經盤中互破纏鬥，盤末激烈拉鋸再度突破，費番手腳搶下首盤。次盤詹詠然與搭檔乘勝追擊，接連雙破4：0拉開，不過塞俄組合強力反撲，第6、10局回破咬上，並躲過2個賽末點，雙方拉鋸進入搶7，戰況持續膠著，大詹人馬從5：6救回盤末點，一口氣連下3分驚險關門，總計耗費1小時50分鐘。

本屆我國僅詹家姊妹角逐紅土大滿貫64籤雙打，詹皓晴與日本青山修子排女雙11種子，「台日聯軍」首戰羅馬尼亞貝古（Irina-Camelia Begu）／哥倫比亞奧索里奧（Camila Osorio）。

詹詠然（右起）與澳洲史托瑟（Sam Stosur）辛苦開胡。（詹詠然提供）

詹詠然（右起）與澳洲史托瑟（Sam Stosur）辛苦開胡。（詹詠然提供）

詹詠然。（詹詠然提供）

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