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T1》庫薩斯、布銳克曼聯手 海神力退英熊收季後賽首勝

2022/05/25 22:01

庫薩斯、布銳克曼聯手，海神力退英熊收季後賽首勝。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕T1聯盟季後賽今在鳳山體育館登場，地主高雄全家海神全隊7人得分上雙，庫薩斯繳出全隊最高24分，加上布銳克曼挹注19分，海神在下半場上演逆轉秀，終場以114：91力退台啤英熊，系列賽拔得頭籌。

例行賽第1的海神在季後賽首輪碰上第4的英熊，兩隊在例行賽戰績平分秋色，各拿下3勝3負。

今兩隊在季後賽首度交鋒，海神開局靠著當家主控布銳克曼的發揮，率隊取得領先，但英熊很快還以顏色，蔣淯安的罰球助隊超車，雙方展開拉鋸，且小安在該節最後飆進壓哨三分球，帶動球隊氣勢。

蔣淯安。（台啤英熊提供）

第2節英熊頻頻在外線開火，尤其大福連砍兩記三分球，半場打完英熊以53：46暫時領先。易籃後，海神急起直追，在亞歷山大和胡瓏貿聯手之下，再次要回領先，且第3節英熊進攻當機，大多倚靠蔣淯安一人，讓海神持續保有優勢。

海神在決勝節進攻有裡有外，不給英熊任何反擊機會，順利在3戰2勝的季後賽中，率先聽牌。

海神此仗7人得分上雙，庫薩斯繳出全隊最高24分，布銳克曼進帳19分，胡瓏貿繳出本土最佳16分、7籃板；英熊士東攻下全場最高29分，一哥蔣淯安進帳28分。

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

霍爾。（T1聯盟提供）

林任鴻。（T1聯盟提供）

李啟瑋。（T1聯盟提供）

林泰樂。（台啤英熊提供）

士東。（台啤英熊提供）

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