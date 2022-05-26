塞爾提克、熱火東部冠軍賽拚聽牌 今日賽事預告與轉播

塞爾提克球星塔圖姆（左）。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟一場轉播，洋基投手希爾斯（JP Sears）將迎來生涯首次先發，面對金鶯的威爾斯（Tyler Wells）。希爾斯上個月在大聯盟首度亮相，前兩場擔任後援投手，拿下1勝；威爾斯本季成績為1勝3派，防禦率4.41。

請繼續往下閱讀...

NBA東部冠軍賽來到第5戰，塞爾提克前役以懸殊分差大勝熱火，將系列賽扳成2：2平手，今天誰能勝出，取得超前呢？敬請鎖定轉播！

中職兩場轉播，昨日台東棒球場賽事因雨順延至今晚，同樣由樂天桃猿狂威對戰中信兄弟泰迪。另一邊，味全龍主場迎戰富邦悍將，將由洋投布里悍先發對決威迪茲，富邦悍將近期拿下本季最佳三連勝，今天兩隊會有什麼表現呢？不要忘記收看轉播了！

MLB

07:00 金鶯@洋基 愛爾達體育2台

NBA

08:30 G5 塞爾提克@熱火 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

日職

17:00 樂天@阪神 MOMOTV

中職

18:05 富邦悍將@味全龍 ELEVENSPORTS2

18:35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

T1

19:00 台中太陽 vs. 新北特攻

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 1

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法