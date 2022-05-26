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T1》明天到英熊主場拚關門 海神總教練認為是場硬仗

2022/05/26 07:02

海神昨拿下逆轉勝。（資料照）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄全家海神昨天在主場上演逆轉秀，以114：91擊敗台啤英熊，系列賽拔得頭籌，明天將前進天母在英熊主場拚「關門」，盼一舉拿下總冠軍戰門票，海神總教練喬伊斯認為，下一場到英熊主場，對方肯定想扳回一城，想要拿下勝利，球員得更專注把場上細節做得更好。

海神昨在主場迎戰英熊，全隊雖只有10人輪替，但有7人得分上雙，讓喬伊斯賽後稱讚，球員打出韌性，也有達到球隊設定的「KPI」，很滿意大家的表現。

在3戰2勝的系列賽中率先聽牌，喬伊斯仍不敢鬆懈，他說：「下一戰到英熊主場，他們想扳回一城，肯定會打得更強硬，球員也必須更加謹慎、更專注在場上。」對於昨天能拿下勝利，還把場均有16.5分的英熊亞洲外援林泰樂守到只拿2分，喬伊斯讚林任鴻防守表現是關鍵。

此外，海神陣中一哥胡瓏貿在休兵3週後再度回到賽場，此仗繳出16分、7籃板、6助攻，他表示，由於前次出賽已經有一陣子，身體和心理都有需要調整的地方，且熱機有點太慢，只能盡可能做對的事情來幫助球隊。

對於球隊上演逆轉秀，胡瓏貿坦言，逆風戰確實不好打，「不過大家都沒有放棄，一球一球來，希望我們下次交手，可以不用打得這麼辛苦。」

海神總教練喬伊斯。（資料照）

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