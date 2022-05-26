中職》富邦牛棚珍貴左投 陳冠勳當年離奇車禍徒留遺憾

陳冠勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將目前一軍牛棚唯一左投陳冠勳，歷經離奇車禍、選秀落榜，後一掃陰霾擠進職棒窄門，未來盼投出一片天。

因不愛念書，陳冠勳轉學至汐止國小參加棒球校隊，升上二重青少棒專攻投手至今，往後在鶯歌工商、開南大學並未大紅大紫，大學期間反倒因一場離奇車禍重跌一跤。

請繼續往下閱讀...

陳冠勳回憶道，2019年過年期間，有一次他騎車不慎壓到寶特瓶，整個人彈飛撞到牆壁，他以右手撐牆自保卻被割斷無名指手筋，當場血流如注，因此缺席大專聯賽公開一級複、決賽，也無緣隨開南奪冠，他伸出右手無名指，「到現在我的無名指依然無法伸直，好在不是投球的左手。」

那一年大專聯賽開南王牌余謙四強賽對文化大學先發獨撐9局，熱投168球完全燃燒，狂飆16K，率隊以2:1扳倒文大闖進冠軍戰，開南再以8:2力退國體大奪冠，許峻暘先發8局飆14K，失2分拿下勝投，受傷的陳冠勳無法登板，只能眼睜睜「目送」隊友登頂，視為生涯一大遺憾。

去年大學畢業陳冠勳投入選秀落榜，原本打算到新北市成棒隊發展，隔天富邦悍將來電邀請他自主培訓，同年10月升格正式球員，11月19日對統一獅完成職業生涯初登板。

「說真的，我從沒想過自己能打職棒。」陳冠勳高中同學劉致榮，大學學弟余謙光芒萬丈，名不見經傳的他，根本不敢想像有一天能登上棒球最高殿堂，他說，隊友藍愷青、陳韋霖都是左投，也同樣是選秀落榜生，希望有朝一日能超越他們。

23歲的陳冠勳身高178公分，最快球速145公里，球種包括四縫線直球、滑球、曲球、變速球，本季在一軍投2局、在二軍投8.1局皆無失分，他表示，之前因壓力大導致控球不穩，現已漸入佳境。

富邦陣中有7名本土左投，包括陳冠勳、陳韋霖、藍愷青都曾選秀落榜，陳韋霖甚至3度鎩羽而歸，另外，左手低肩側投張瑞麟棄打從投，林逸翔曾被美職金鶯、中職樂天釋出，朱益生前年球季結束動左手肘韌帶置換手術，現已在二軍登板亮相，僅陳仕朋棒球路走得較順遂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法