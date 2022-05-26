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法網》師法三巨頭精神力量 茲維列夫5盤逆轉勝

2022/05/26 07:04

茲維列夫。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單次輪，德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）「輸2追3」後來居上，2：6、4：6、6：1、6：2、7：5大逆轉阿根廷對手拜耶茲（Sebastian Baez），有驚無險安抵32強，在紅土大滿貫5盤賽事的戰績提升到8勝1負。

去年打進4強的茲維列夫，此役奮戰3小時36分鐘，職業生涯第3次從兩盤失利的絕境力挽狂瀾，不但搶救賽末點，最後更驚險翻盤。「這可能是他在球場上感覺最糟糕的時刻。」賽後25歲小茲有感而發，盛讚年僅21歲貝茲打得非常出色，「令人難以置信的比賽，我太懂了，因為美網決賽（2020年）就從2盤到手輸掉。你總能從中變得更好，我希望他一切順利。他是令人難以置信的好孩子，他將在這項運動完出許多成就。」　

去年東京奧運男單奪金的茲維列夫，不吝透露絕地大反撲的秘訣，正是師法傳奇「三巨頭」，「你只需要找到一種方法，就像大家談論的精神力量。就像費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafa Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic），他們總能在最困難時刻找到出路。我永遠不會達到他們的水平，但我正在努力接近，這絕對是你需要做的事。」茲維列夫下個對手，則為擁有日本、越南血統的美國新星中島布蘭登（Brandon Nakashima）。

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