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法網》紅土12連勝！小蠻牛艾卡拉茲5盤脫困

2022/05/26 07:06

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單次輪「西班牙內戰」，19歲的「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後勁十足，5盤激鬥中搶救1個賽末點，終以6：1、6：7（7：9）、5：7、7：6 （7：2）、6：4力退34歲的同胞前輩拉莫斯維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas），有驚無險安抵32強。

艾卡拉茲歷經 4小時34分鐘鏖戰，包括第4盤力保生機、克服決勝盤0：3落後，總算拖垮左手持拍、經驗豐富的拉莫斯維諾拉斯，也締造對戰3連勝，賽後「小蠻牛」說：「我感覺非常累，但與拉莫斯維諾拉斯對抗是場偉大的戰鬥。我深知這會是精彩、艱難的比賽。我們都奮戰到最後一刻，我對今天表現感到非常滿意。」至於下個對手，將是21歲的美國27種子柯達（Sebastian Korda）。　

艾卡拉茲本季強勢崛起，横掃巴塞隆納、馬德里名人賽冠軍，加上巴黎羅蘭加洛斯連闖2關，已締造紅土12連勝，氣勢如日中天，更是現場球迷最愛的人氣寵兒，「我感覺就像在家打球，從開始到最後一球的熱烈支持，令人難以置信。如果沒有（觀眾）力挺，就不可能贏得比賽。」

去年紅土大滿貫處女秀，艾卡拉茲勇闖第3輪，如今這位第6種子來勢洶洶，已是公認爭冠大熱門之一，尤其先前馬德里一戰成名，8強起連斬西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），順勢攻頂封王，更被視為「三巨頭」接班人。

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