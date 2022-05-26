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MLB》大谷翔平、柳賢振頂尖對決！韓媒：日本根本不在乎...

2022/05/26 08:27

大谷翔平明將與柳賢振同場對決。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使明將在主場迎戰藍鳥，先發投手確定由大谷翔平對決柳賢振，形成另類「日韓大戰」，引發關注。

柳賢振開季2場先發都崩盤後進入傷兵名單，回歸後才在上週對上紅人拿下本季首勝，至今累計4場先發1勝0敗、防禦率6.00。大谷翔平今年登板7場3勝2敗、防禦率2.82，打擊端則是打擊率2成56、9轟、攻擊指數0.778。

值得一提的是，將這場亞洲對決視為話題的似乎只有南韓媒體，韓媒不僅從天使還未決定先發投手時就引頸期盼，在兩人即將迎來對決之際也是大篇幅報導，相較之下日本媒體就未對柳賢振投以太多關注。

南韓媒體《體育朝鮮》今就以「柳賢振VS.大谷翔平是頂尖對決？日本根本不在乎，反倒要警惕葛雷諾」為題，指出相較自家媒體頻頻關注這場大戰，日本媒體反而更在乎的是藍鳥重砲葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）會對大谷帶來的威脅。

內文提到，柳賢振雖然在道奇時也曾經是塞揚身手、有王牌等級，不過二刀流的大谷翔平是席捲世界的棒球明星，再加上柳賢振本季表現幾乎只有四、五號先發的水準，「兩人的差別已經到了無法比較的程度」。

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