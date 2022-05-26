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法網》締造史上第5人壯舉！ 納達爾感謝球迷歡聲雷動的愛戴

2022/05/26 10:00

納達爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年法國網球公開賽熱戰中，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今直落三擊敗地主小將穆特（Corentin Moutet），晉級男單第3輪，也締造史上第5人壯舉。

身為「紅土之王」的納達爾，今以6：3、6：1、6：4解決對手，收下生涯大滿貫第300勝里程碑，根據《ESPN Stats & Info》統計，納達爾加入費德爾（Roger Federer）、小威廉絲（Serena Williams）、喬科維奇（Novak Djokovic）和娜拉提諾娃（Martina Navratilova）的行列，成為網壇史上第5位在大滿貫至少贏得300勝的選手，寫下史詩紀錄。

納達爾賽後直呼：「很高興能直落三獲勝，這對我來說是一個重要的事情，讓我有足夠的體力在明天繼續練球，為下一場比賽強硬的對手做好準備，今晚我對自己的表現感到滿意。」

納達爾第三盤一度0：2落後，最後仍有驚無險6：4收下，被問及是否喜歡這種激烈的對抗？納達爾笑說：「我更喜歡6：1的比賽，第三盤一開始，我的表現非常糟糕，幸好之後有調整回來，很高興我又打了一場精彩的比賽來拿下勝利。」

雖然今日面對的是地主選手，但納達爾依然得到觀眾許多的加油聲，「我在巴黎總是得到很多的支持，我認為這裡的球迷知道這個地方對我來說有多特別，球迷們欣賞我在比賽中所做的一切，我感受到大家很多的愛。」納達爾下一輪對手將是荷蘭26種子贊德羅普（Botic van de Zandschulp）。

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