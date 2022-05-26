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羽球》我們有檢討！中國湯優盃表現被罵翻 羽協主席點出輸球關鍵

2022/05/26 10:42

5月中旬落幕的湯優盃羽球團體賽，中國隊創下26來最差戰績。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5月中旬落幕的湯優盃羽球團體賽，中國隊創下26來最差戰績，羽協主席張軍受訪再次道歉：「要向全國的球迷們說聲對不起，輸球主要責任是在我們教練團。」

男團湯姆斯盃，中國本屆參賽陣容多以新生代球員組成，最終止步8強，而身為奪冠熱門的中國女團，也在決賽被南韓逆轉丟失金盃，無緣完成衛冕，這也是中國隊26來首度在湯姆斯盃及優霸盃都無緣奪冠。

先前中國羽協主席張軍就已趕緊道歉，希望平息網友批評聲浪，昨日接受《新浪體育》採訪時，再度談及湯優盃失利的關鍵，「輸了肯定是有問題，其實運動員也克服了很大的困難，他們也都很努力，主要責任在我們教練團，比賽結束後，我們教練團也進行了檢討和自我批評，球迷們的建議我們也都看到了，要向全國的球迷們說聲對不起，也感謝大家一直以來的支持。」

張軍表示：「其實2021年中國羽球隊成績還是不錯的，東奧、湯優盃、蘇迪曼盃、世錦賽之後，對手對中國隊研究得很透徹，我們必須要做出改變，教練團要幫助隊員，要給他們提供更多的比賽機會，在實戰中成長，其餘的就由我們教練團承擔吧。」

2024年湯優盃將在中國成都舉辦，張軍直呼：「讓我們一起共度難關，希望在2024年成都，把湯姆斯盃和優霸盃再拿回來，我們會一直全力改進。」

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