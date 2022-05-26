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NBA》塔圖姆22分準大三元！ 綠衫軍下半場回神痛宰打鐵熱火聽牌

2022/05/26 11:10

塔圖姆（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍戰G5，塞爾提克在下半場發威，痛宰狂打鐵的熱火，終場綠衫軍93：80大勝，系列賽3：2搶下聽牌優勢。

兩隊首節火力不濟，雙雙未突破20分，次節進攻火力沒有太大起色，上半場打完，地主熱火42：37小幅領先。

易籃後，綠衫軍終於回神，上半場只有4分進帳的塔圖姆（Jayson Tatum），單節拿下9分，加上J.布朗（Jaylen Brown）、哈佛德（Al Horford）也輪流開火，全隊第三節拿下32分，反觀熱火持續迷茫，只得到16分成為勝負分水嶺。

決勝節，保持雙位數領先的綠衫軍，又打出一波14：4攻勢，將分差擴大至21分，完全主宰比賽局面，熱火只能在後頭苦苦追趕，最終仍回天乏術，被聽牌逼入懸崖邊緣。

J.布朗（左）。（USA TODAY Sports）

塔圖姆拿下22分、12籃板、9助攻準大三元成績，J.布朗砍下25分、4籃板，哈佛德進帳16分、7籃板、5助攻。

熱火全隊94投30中、命中率僅31.9%，J.巴特勒（Jimmy Butler）13分、6籃板，艾德巴約（Bam Adebayo）18分、10籃板，羅利（Kyle Lowry）全場1分未得，也沒送出任何助攻。

J.巴特勒。（法新社）

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