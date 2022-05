NBA》這要怎麼贏？熱火先發後場就是投不進 創51年最悲慘紀錄

斯特魯斯(左)、羅利(右)。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕熱火今在東部冠軍賽第5戰,以80:93不敵塞爾提克,系列賽被聽牌,陣中後場搭檔斯特魯斯(Max Strus)和羅利(Kyle Lowry)創下難堪紀錄。

G4手感不佳的熱火,今回到主場還是沒有調整回來,全隊94投30中、命中率僅31.9%,先發後場搭檔的表現更是糟糕,斯特魯斯9投0中,僅靠罰球拿下4分,另有2籃板、3助攻,6屆全明星羅利(Kyle Lowry)全場1分未得,也沒送出任何助攻,發生3次失誤。

根據《ESPN Stats & Info》數據統計,此役斯特魯斯和羅利合計15投0中,創下自1970-71賽季聯盟將先發列為正式數據以來,先發後場搭檔在季後賽單場最糟表現。

東部第一種子熱火今日輸球後,已經退無可退,後天將回到塞爾提克主場進行第6戰,對熱火來說是背水一戰。

