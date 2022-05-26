NBA》這要怎麼贏？熱火先發後場就是投不進 創51年最悲慘紀錄

斯特魯斯（左）、羅利（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今在東部冠軍賽第5戰，以80：93不敵塞爾提克，系列賽被聽牌，陣中後場搭檔斯特魯斯（Max Strus）和羅利（Kyle Lowry）創下難堪紀錄。

G4手感不佳的熱火，今回到主場還是沒有調整回來，全隊94投30中、命中率僅31.9%，先發後場搭檔的表現更是糟糕，斯特魯斯9投0中，僅靠罰球拿下4分，另有2籃板、3助攻，6屆全明星羅利（Kyle Lowry）全場1分未得，也沒送出任何助攻，發生3次失誤。

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根據《ESPN Stats & Info》數據統計，此役斯特魯斯和羅利合計15投0中，創下自1970-71賽季聯盟將先發列為正式數據以來，先發後場搭檔在季後賽單場最糟表現。

東部第一種子熱火今日輸球後，已經退無可退，後天將回到塞爾提克主場進行第6戰，對熱火來說是背水一戰。

Kyle Lowry and Max Strus went a combined 0-15 in Game 5.



According to @EliasSports, that's the worst 0-fer for a starting backcourt in playoff game since starters were officially tracked in 1970-71. pic.twitter.com/PiGKhQQAA3 — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） May 26, 2022

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