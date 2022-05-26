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潛水》賽前突遭改國名 黃明峻、連林嵐堅持用「台灣」參賽奪佳績

2022/05/26 13:12

黃明峻此次在加勒比海的賽事於無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，同時改寫全國紀錄。（取自黃明峻臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣自由潛水全國紀錄保持人黃明峻與連林嵐5月前往宏都拉斯參賽奪下佳績，黃明峻今透露，當時賽前參賽國名稱臨時被從台灣改為中華台北，經過多次溝通後才順利以台灣身分參賽。

黃明峻此次在加勒比海的賽事於無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，同時改寫全國紀錄，連林嵐更是則在攀繩下潛（FIM）、有蹼恆重下潛（CWT）與雙蹼恆重下潛（CWTB）3個項目刷新全國紀錄。

黃明峻今在臉書透露賽前風波，表示比賽前一天深夜公布賽程表，發現自己與連林嵐的國籍都被改為「Chinese Taipei Taiwan」，兩人抗議無效後決定不出賽。

隔天主辦方表示希望兩人還是可以參賽，並會與AIDA（國際自由潛水發展協會）總部一起解決問題，不過裁判的立場依舊是「國籍寫台灣沒有排名，空白有機會進排名」。

裁判還稱詢問過AIDA會長，「Chinese Taipei Taiwan」是總部、AIDA TAIWAN、中國三方同意之下的名稱，黃明峻則嚴重駁斥：「這不是事實，台灣才沒有同意，是中國政府用在700個中國AIDA教練要脅AIDA，若不照辦，中國政府就會讓這700個教練在中國境內非法。」

黃明峻與連林嵐要求用台灣名稱參賽、表示排名不重要，連立嵐更請裁判寫下字據：「因為台灣人選擇用台灣國籍參加AIDA比賽，所以受到懲罰，不得排名在AIDA官網上。」不過遭到拒絕，裁判稱「我只是個裁判，認證選手的表現而已，關於國家認同不是裁判的事。」

最後在一番角力之下，大會同意讓兩人用台灣名義參賽，黃明峻透露，外國選手朋友跟工作人員看到他們能繼續參賽都非常開心，「下潛的時候，大家都喊著台灣！台灣！台灣！」堅持用台灣名義參賽的兩人，也順利奪下佳績。

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