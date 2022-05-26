MLB》大谷跑壘出糗自己也苦笑 本季第7盜出爐登天使盜壘王（影音）

Sho Steals

Shohei Ohtani steals his seventh base of the season in Anaheim against the Rangers. Ohtani pitches tomorrow for the Halos

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/d6DKuobqb9 — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） May 26, 2022

〔體育中心／綜合報導〕天使今以2：7不敵遊騎兵，中斷3連勝，大谷翔平3打數無安打，選到1次保送，並跑出本季第7盜。

大谷翔平今日擔任開路先鋒指定打擊，首打席選到保送上壘，之後在壘間展現破壞力，靠著快腿盜上二壘，並藉由倫登（Anthony Rendon）適時安打跑回分數，只不過大谷繞過三壘時，腳步打滑踉蹌一下，所幸沒跌倒，小小出糗大谷自己也苦笑。

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everyone laughing at Ohtani’s slip but he still scored pic.twitter.com/xBdK2k8tXf — 大谷翔平 Ohtani Shohei （@shoheisaveus） May 26, 2022

第二打席大谷發揮纏鬥功力，但最終遭到三振，第三打席也被K掉，8下第四打席敲出中外野深遠飛球，不過在全壘打牆前被接殺。

大谷翔平跑出本季第7盜。（法新社）

大谷翔平單場3打數無安打，吞下2次三振，選到1次保送，跑出本季第7盜，暫居隊內盜壘王，賽後打擊率0.251。

天使全場僅敲6安，楚奧特（Mike Trout）4打數全吞K，先發投手德梅斯（Reid Detmers）主投6局挨2轟，失5分責失，承擔本季第2敗。

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