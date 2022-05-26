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MLB》「過去兩年在台灣投球...」前富邦洋投美夢將成真有感而發

2022/05/26 14:53

前富邦洋投邦威有望重返大聯盟。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕曾來台效力富邦悍將的31歲左投邦威（Manny Banuelos）今年與洋基簽下小聯盟合約，今天被叫上大聯盟隨隊，有機會很快再度於最高殿堂亮相。

來自墨西哥的邦威2008年與洋基簽約踏入美職體系，2015年被交易至勇士，同年登上大聯盟，隨後待過天使、道奇、白襪、水手等隊的小聯盟，最後一次在大聯盟層級出賽是2019年美國時間9月24日代表白襪對戰守護者前身印地安人。

隨後疫情來襲，小聯盟賽季停擺，邦威來台加入富邦悍將，效力兩年在一軍留下7勝5敗防禦率2.76的成績，今年年初與洋基隊簽下小聯盟合約。

邦威在春訓表現不俗，出賽4場防禦率僅2.89，不過還是沒能進入開季名單，本季至今在3A雖然僅0勝2敗，防禦率為不俗的2.35，30.1局飆出30K、12次保送。

洋基牛棚最近頻傳傷情，洋基今將邦威從小聯盟叫上來，加入「taxi squad（不在名單中，但隨隊可以緊急加入的球員）」，有望很快就迎來在大聯盟亮相的機會。

邦威今接受聯訪，被問及近年在不同國家打球如何維持動力時表示：「我必須誠實說，過去兩年我在台灣投球，但我的夢想一直是披上洋基球衣在大聯盟出賽，現在真的是美夢成真，相信我。當我有機會與洋基隊簽約時完全沒有猶豫，我想要在這支球隊登上大聯盟、我做到了、現在我在這裡了。」

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