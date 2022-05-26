潛水》黃明峻、連林嵐成功爭取「台灣」出賽奪佳績 外交部大讚硬頸精神

自由潛水選手黃明峻赴宏都拉斯出賽，於無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，同時改寫全國紀錄。（取自黃明峻臉書）

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣自由潛水全國紀錄保持人黃明峻與連林嵐5月前往宏都拉斯參賽奪下佳績。黃明峻今透露，出賽前國名臨時從台灣被改為中華台北，經過多次溝通後順利以台灣參賽。外交部今表示，國際自由潛水發展協會（AIDA）自我政治審查的行為損及我國家尊嚴及選手平等參賽權益，外交部無法接受並表達嚴正不滿。外交部也大讚我國選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

黃明峻此次在加勒比海的賽事於無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，同時改寫全國紀錄；連林嵐更是則在攀繩下潛（FIM）、有蹼恆重下潛（CWT）與雙蹼恆重下潛（CWTB）3個項目刷新全國紀錄。

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黃明峻今在臉書透露賽前風波，表示比賽前一天深夜公布賽程表，發現自己與連林嵐的國籍都被改為「Chinese Taipei Taiwan」，兩人要求用台灣名稱參賽，溝通過程中更強調，若抗議無效則不出賽。最後成功爭取大會同意讓兩人用台灣名義出賽。

外交部今天表示，外交部掌握相關發展，並與台灣自由潛水發展協會成員保持聯絡，提供必要協助。外交部大讚選手黃明峻、連林嵐等人努力不懈，堅定維護國家尊嚴，最終成功爭取以「台灣」選手身分出賽，並在競賽中均取得佳績。對此結果，外交部深感欣慰並誠摯祝賀；我國選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

外交部同時嚴正表示，對於AIDA配合中國的立場，片面更改我國選手參賽國名，相關自我政治審查的行為已損及我國國家尊嚴及我國選手平等參賽的權益，外交部無法接受並表達嚴正不滿。

去年在賽普勒斯舉行的「自由潛水世界錦標賽」，也曾發生我國國旗遭撤事件，多國選手當時自願撤旗聲援台灣。對於AIDA因顧及中國立場，未能堅持過去曾使用的「台灣」名稱，外交部表示遺憾，並呼籲AIDA正視大多數會員國的意見，秉持運動專業良知及正義，避免中國不當政治力的干擾。外交部將持續協助我國自由潛水協會捍衛參賽平等權益及我國國家尊嚴。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，台灣從未隸屬中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀事實。中國政府持續在國際場域、體育賽事打壓及矮化我國選手及我國地位，除徒增台灣人民的反感，更惡化中國負面國際形象；也讓國際社會更深體會中國共產黨極權政府的惡劣本質。

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