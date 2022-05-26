NBA》締造僅次Kobe神紀錄！塔圖姆不敢大意 深怕熱火複製相同劇本

塔圖姆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今在東部冠軍戰G5，以93：80大勝熱火，系列賽3：2搶下聽牌優勢，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）還寫下史詩紀錄。

塔圖姆上半場手感不佳，僅拿下4分，下半場成功回神獨拿18分，全場繳出22分、12籃板、9助攻準大三元成績，正負值+17全隊次高。

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根據《ESPN Stats & Info》統計數據，塔圖姆以23歲又83天的年紀，成為聯盟歷史上第二年輕達標季後賽1500得分大關的球員，僅次他的偶像布萊恩（Kobe Bryant）。

雖然綠衫軍率先聽牌，但塔圖姆表示：「我們不能認為比賽已經結束了，我們下一戰在主場需要保持2：3落後的心態，帶著一種緊迫感，這是一場必須贏的比賽，而不是因為我們領先就開始放鬆。」

塔圖姆直呼：「熱火絕對有可能捲土重來，顯然的，我們上個系列賽就做到了，所以我們清楚這一點，大家不能滿足於現狀，我們仍然需要打得更好，工作還沒有完成。」

塞爾提克次輪系列賽就是先以2：3落後公鹿，最終連贏2場淘汰衛冕軍，如今要避免熱火複製他們的劇本。

At 24 years and 83 days old, Jayson Tatum is now the 2nd-youngest player in NBA history to reach 1,500 career playoff points.



Only Kobe Bryant reached it at a younger age. pic.twitter.com/FKb2Z0q0gR — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） May 26, 2022

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