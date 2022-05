NBA》締造僅次Kobe神紀錄！塔圖姆不敢大意 深怕熱火複製相同劇本

塔圖姆。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今在東部冠軍戰G5,以93:80大勝熱火,系列賽3:2搶下聽牌優勢,當家球星塔圖姆(Jayson Tatum)還寫下史詩紀錄。

塔圖姆上半場手感不佳,僅拿下4分,下半場成功回神獨拿18分,全場繳出22分、12籃板、9助攻準大三元成績,正負值+17全隊次高。

根據《ESPN Stats & Info》統計數據,塔圖姆以23歲又83天的年紀,成為聯盟歷史上第二年輕達標季後賽1500得分大關的球員,僅次他的偶像布萊恩(Kobe Bryant)。

雖然綠衫軍率先聽牌,但塔圖姆表示:「我們不能認為比賽已經結束了,我們下一戰在主場需要保持2:3落後的心態,帶著一種緊迫感,這是一場必須贏的比賽,而不是因為我們領先就開始放鬆。」

塔圖姆直呼:「熱火絕對有可能捲土重來,顯然的,我們上個系列賽就做到了,所以我們清楚這一點,大家不能滿足於現狀,我們仍然需要打得更好,工作還沒有完成。」

塞爾提克次輪系列賽就是先以2:3落後公鹿,最終連贏2場淘汰衛冕軍,如今要避免熱火複製他們的劇本。

