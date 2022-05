MiLB》本季首戰一鳴驚人！ 洋基小將飆7K無安打

洋基小將投出7局無安打。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕洋基1A坦帕鰱魚(Tampa Tarpons)今天與老虎1A萊克蘭飛虎(Lakeland Flying Tigers)進行雙重賽,洋基20歲小將卡德隆(Yorlin Calderon)在本季首場先發就完投7局無安打。

卡德隆今天面對飛虎用83球完投7局,送出7次三振與2次四壞保送,面對22名打者,沒有被打任何一支安打,鰱魚終場以4:0擊敗飛虎,投出7局無安打的卡德隆也順利拿下賽季首勝。

賽後鰱魚投手教練克勞佛(Grayson Crawford)表示:「我不知道他是否知道那就是該場比賽的最後一名打者。不過我們在牛棚中有許多選手已經開始放鬆且準備好登板,恩對,那是為他準備的投手。我只是鬆了口氣且為他能夠把事情完成感到開心。我很興奮他能夠投完比賽。」

克勞佛也提起這位年輕小將的優點:「我認為他的伸卡球真的很棒,同時他的滑球也投得很好。他能夠在任何球數下投出滑球,我認為這是關鍵。同時他在球數對打者有利時也能夠丟變速球,讓他們擊出軟弱的球,這對他幫助很大。」

NO NO ALERT



RHP Yorlin Calderon gets called up to Tampa and makes quite the first impression in his first start of the season!



Calderon blanked the Lakeland Flying Tigers with a complete game no-hitter.



His final line: 7.0IP, 7K, 2BB, 0H pic.twitter.com/nVD8C9Ixvj