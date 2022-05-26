MiLB》本季首戰一鳴驚人！ 洋基小將飆7K無安打

洋基小將投出7局無安打。（圖片取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕洋基1A坦帕鰱魚（Tampa Tarpons）今天與老虎1A萊克蘭飛虎（Lakeland Flying Tigers）進行雙重賽，洋基20歲小將卡德隆（Yorlin Calderon）在本季首場先發就完投7局無安打。
卡德隆今天面對飛虎用83球完投7局，送出7次三振與2次四壞保送，面對22名打者，沒有被打任何一支安打，鰱魚終場以4：0擊敗飛虎，投出7局無安打的卡德隆也順利拿下賽季首勝。
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賽後鰱魚投手教練克勞佛（Grayson Crawford）表示：「我不知道他是否知道那就是該場比賽的最後一名打者。不過我們在牛棚中有許多選手已經開始放鬆且準備好登板，恩對，那是為他準備的投手。我只是鬆了口氣且為他能夠把事情完成感到開心。我很興奮他能夠投完比賽。」
克勞佛也提起這位年輕小將的優點：「我認為他的伸卡球真的很棒，同時他的滑球也投得很好。他能夠在任何球數下投出滑球，我認為這是關鍵。同時他在球數對打者有利時也能夠丟變速球，讓他們擊出軟弱的球，這對他幫助很大。」
NO NO ALERT— Tampa Tarpons （@TampaTarpons） May 26, 2022
RHP Yorlin Calderon gets called up to Tampa and makes quite the first impression in his first start of the season!
Calderon blanked the Lakeland Flying Tigers with a complete game no-hitter.
His final line: 7.0IP, 7K, 2BB, 0H pic.twitter.com/nVD8C9Ixvj