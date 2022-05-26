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厚實體育國力 政院推動立法設國家運動科學中心

2022/05/26 16:01

行政院長蘇貞昌主持院會通過教育部擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，規劃成立專責行政法人「國家運動科學中心」。（本報資料照）

〔記者李欣芳／台北報導〕為厚實台灣的體育國力，政府要推動運動科學研究及應用，行政院院會今天通過教育部擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，規劃成立專責行政法人「國家運動科學中心」，體育署初步規劃將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。

行政院會今天通過教育部所擬「國家運動科學中心設置條例」草案，將送立法院審議。教育部會後發布新聞稿指出，盼藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援。

行政院發言人羅秉成主持政院記者會時轉述， 行政院長蘇貞昌在院會中表示，近年來國訓中心透過專業化、科學化的計畫培訓選手，相關成果逐漸展現，如2020東京奧運創下歷年來最佳的成績就是明證，而除教練、選手長年訓練以外，運動科學的後勤支援也扮演不可或缺的關鍵角色。

蘇貞昌表示，設置行政法人「國家運動科學中心」，用來提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上為台灣爭取更多的榮耀，請教育部積極溝通，早日完成立法程序。

台灣選手最近在國際體壇傳來捷報，蘇貞昌說，拳擊國手林郁婷20日在土耳其勇奪世界錦標賽57公斤級金牌，除拿下生涯第2面世錦賽金牌，更締造稱霸2個量級的紀錄。 此外，羽球選手戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗東京奧運金牌的中國選手，拿下冠軍，蘇貞昌說，這是戴資穎第23座世界羽聯超級系列賽冠軍，也是羽球女單史無前例、史上最多的冠軍紀錄。

體育署表示，台灣選手在2020年東京奧運創下歷年參賽的最佳成績表現，獎牌背後除了是選手和教練長年辛苦的訓練，以及政府政策支持外，運動科學在選手培訓上的落實也扮演重要的角色，許多教練、學者、專家及立委也陸續倡議設立國家級運動科學中心，以協助選手教練及國家體育運動之發展，讓台灣的競技運動表現再次升級。#

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