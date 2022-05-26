中職》龍象四棒不同球風 吉力吉撈曾被許基宏嚇到

吉力吉撈・鞏冠和許基宏。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍和中信兄弟今年至今都固定四番，分別由吉力吉撈・鞏冠和許基宏擔任，2人依照隊伍球風呈現不同特色，吉力吉撈就說，上次許基宏對他們突襲短打，讓他嚇一跳。

許基宏在24日對樂天桃猿打出生涯首發再見全壘打，且是一發逆轉的2分彈，他目前仍維持31場的全勤四棒紀錄。有別於外界對四棒著重長打的印象，許基宏偶爾會著重推進跑者，包括本季嘗試4次觸擊，有1次犧短成功和2次內野安打。

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吉力吉撈說，蹲捕時都會觀察許基宏，他就是很全面的選手，「有一次我想說他要強拉，結果突然偷點，讓我嚇一跳。」他也笑說，許基宏的速度不慢，還對他發動過盜壘，「我都抓不到。」

扮演守備吃緊的捕手，還要扛下時常在壘上有人上場打擊的四棒，吉力吉撈不諱言壓力多少會有，「四棒對我來說，就是要把壘上跑者打回來，我就是每天把自己準備好，這比較重要。」

今年味全經常將李凱威放在第五棒，保護吉力吉撈，他說，李凱威擊球率高，今年又進步很多，包括力量等各方面都比去年還要好，「好像我上壘，他都有辦法打回來。」

吉力吉撈今年仍有盜壘阻殺的課題，本季被盜壘成功14次，只有抓到2次，盜壘阻殺率1成25。他表示自己並不在意，棒球是團隊，專心帶領投手比較重要，「你把投手帶好，打者要上壘都很困難。」

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