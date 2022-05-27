NBA》勇士重拾王座的關鍵之鑰？ 總管談2年前那筆交易

威金斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍賽，勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）在攻防兩端的優異發揮，是球隊能夠以3勝1敗領先獨行俠的一大關鍵，總管邁爾斯（Bob Myers）近期也在登上節目時談起當年引進威金斯的那筆交易，以及後續對勇士的影響。

勇士隊在2020年用了D.羅素（D'Angelo Russell）為主的包裹，向灰狼換取以威金斯與受保護的2021年首輪選秀籤（最後該籤被用來選下庫明加（Jonathan Kuminga））為主的包裹。如今這兩人都成為勇士再起的一大功臣，威金斯成為勇士重要的防守大鎖，庫明加則已經在新秀年就展現出他不凡、但仍待打磨的天賦。只不過在當時，儘管沒有人會去質疑威金斯所擁有的天賦與能力，但他待在灰狼的5年，卻始終沒能突破第一輪季後賽。

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麥爾斯在登上廣播節目《95.7 THE GAME》時談起了這筆交易，並給了威金斯很高的評價：「沒有他，我不知道誰能去防守Luka（東契奇）或類似的球員。」、「我們把他拿去防守最好的球員。威金斯有能夠帶領球隊獲勝的影響力。以前的他可以拿20分，可以在場上做一些不錯的事情，但他並沒有能力影響比賽。不過現在風向已經逆轉，他來到這裡，獲得那些曾贏下冠軍的球員的信任，他完全被勇士給接受了。」

威金斯與柯瑞。（資料照，今日美國）

「當一個新的球員來到球隊並環顧四周，威金斯這一生中只打過一個季後的系列賽，5場比賽，這不是個大樣本。我敢確定，當威金斯來到這裡（勇士），當他看到那些冠軍布條，看到那些贏下冠軍的成員，會想著『我得找到方法來融入這支球隊』這的確花了些時間，但現在他在這，毫無疑問，他屬於這支勇士隊。」

邁爾斯坦言，在交易後，他與其他勇士隊職員都聽過那些對威金斯的質疑，但認為換到他的回報大於風險：「我們並沒有將交易視為一場巨大的賭博，我們真的很喜歡他。但你得賭在一個人身上，然後賭你的球隊文化，還有你的教練團與你的球員們能夠幫助球員的發展。你得相信這件事，否則你還剩下什麼？我很為他高興，很高興威金斯能夠把過往那些對他的質疑給反駁。」

威金斯在G3主要防守東契奇，且單場砍下27分，幫助球隊取得聽牌勝，但若勇士沒有換取威金斯的話，原先的D.羅素是否能在攻防兩端都產生如此影響力，其實相當令人質疑。

邁爾斯提到：「我們當時想要看看D.羅素的狀況，但後來意識到在防守端上可能會很艱難，他跟Steph（柯瑞）的組合在防守端上很弱勢。當然，當時我們失去Klay（湯普森）而且也缺少側翼深度。杜蘭特走了，伊古達拉不在了，湯普森受傷了。我們盡可能用最少的轉換來填補那個位置。這也是為什麼側翼這個位置在聯盟如此有價值。你得要有一個很好的人手。每一支球隊都會去做任何事情來獲得一個好的側翼。所以我們當時擁有網羅一個充滿天分且還有提升空間的側翼的機會，同時很明顯他也被外人所誤解，這也是為什麼我們能夠得到他的原因。」

柯瑞與D.羅素兩人的組合在防守端上太過弱勢，也成為球隊交易威金斯的關鍵。（資料照，法新社）

除了總管外，先前勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也表示，威金斯的那筆交易，是勇士能夠重新闖進季後賽的關鍵。

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