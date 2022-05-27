晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士重拾王座的關鍵之鑰？ 總管談2年前那筆交易

2022/05/27 07:09

威金斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍賽，勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）在攻防兩端的優異發揮，是球隊能夠以3勝1敗領先獨行俠的一大關鍵，總管邁爾斯（Bob Myers）近期也在登上節目時談起當年引進威金斯的那筆交易，以及後續對勇士的影響。

勇士隊在2020年用了D.羅素（D'Angelo Russell）為主的包裹，向灰狼換取以威金斯與受保護的2021年首輪選秀籤（最後該籤被用來選下庫明加（Jonathan Kuminga））為主的包裹。如今這兩人都成為勇士再起的一大功臣，威金斯成為勇士重要的防守大鎖，庫明加則已經在新秀年就展現出他不凡、但仍待打磨的天賦。只不過在當時，儘管沒有人會去質疑威金斯所擁有的天賦與能力，但他待在灰狼的5年，卻始終沒能突破第一輪季後賽。

麥爾斯在登上廣播節目《95.7 THE GAME》時談起了這筆交易，並給了威金斯很高的評價：「沒有他，我不知道誰能去防守Luka（東契奇）或類似的球員。」、「我們把他拿去防守最好的球員。威金斯有能夠帶領球隊獲勝的影響力。以前的他可以拿20分，可以在場上做一些不錯的事情，但他並沒有能力影響比賽。不過現在風向已經逆轉，他來到這裡，獲得那些曾贏下冠軍的球員的信任，他完全被勇士給接受了。」

威金斯與柯瑞。（資料照，今日美國）

「當一個新的球員來到球隊並環顧四周，威金斯這一生中只打過一個季後的系列賽，5場比賽，這不是個大樣本。我敢確定，當威金斯來到這裡（勇士），當他看到那些冠軍布條，看到那些贏下冠軍的成員，會想著『我得找到方法來融入這支球隊』這的確花了些時間，但現在他在這，毫無疑問，他屬於這支勇士隊。」

邁爾斯坦言，在交易後，他與其他勇士隊職員都聽過那些對威金斯的質疑，但認為換到他的回報大於風險：「我們並沒有將交易視為一場巨大的賭博，我們真的很喜歡他。但你得賭在一個人身上，然後賭你的球隊文化，還有你的教練團與你的球員們能夠幫助球員的發展。你得相信這件事，否則你還剩下什麼？我很為他高興，很高興威金斯能夠把過往那些對他的質疑給反駁。」

威金斯在G3主要防守東契奇，且單場砍下27分，幫助球隊取得聽牌勝，但若勇士沒有換取威金斯的話，原先的D.羅素是否能在攻防兩端都產生如此影響力，其實相當令人質疑。

邁爾斯提到：「我們當時想要看看D.羅素的狀況，但後來意識到在防守端上可能會很艱難，他跟Steph（柯瑞）的組合在防守端上很弱勢。當然，當時我們失去Klay（湯普森）而且也缺少側翼深度。杜蘭特走了，伊古達拉不在了，湯普森受傷了。我們盡可能用最少的轉換來填補那個位置。這也是為什麼側翼這個位置在聯盟如此有價值。你得要有一個很好的人手。每一支球隊都會去做任何事情來獲得一個好的側翼。所以我們當時擁有網羅一個充滿天分且還有提升空間的側翼的機會，同時很明顯他也被外人所誤解，這也是為什麼我們能夠得到他的原因。」

柯瑞與D.羅素兩人的組合在防守端上太過弱勢，也成為球隊交易威金斯的關鍵。（資料照，法新社）

除了總管外，先前勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也表示，威金斯的那筆交易，是勇士能夠重新闖進季後賽的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。