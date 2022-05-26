MLB》白襪強投林恩傳好消息！ 將在3A進行復健賽

林恩。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕白襪強投林恩（Lance Lynn）自四月初右膝動刀之後，本賽季至今尚未登板，在缺陣將近兩個月後傳來好消息，他將在白襪3A的夏洛特騎士隊進行復健賽，預計至少會投三場比賽。

前天林恩在實戰練習中投了36至38顆球，並計畫在第一場復健賽中投三局，球數設定為45球。林恩說道：「我認為最理想的就是投三局，這也是在回歸成為有用的先發投手之前，所需要的球數範圍。最後一件事才是回到場上，不要失分，你不會想要去害到牛棚投手。」

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林恩補充：「受傷和恢復可能是最糟糕的過程，尤其是對於運動員來說。你想念比賽，想念成為團隊的一員，想念幫助球隊獲勝所付出的努力。要讓自己做好準備，當你回來時會是百分之百的，才能算是完成了這件事情。」

接下來三場復健賽不但可以讓林恩增加他的投球數，還能夠解決他在停賽後重新開始訓練的痠痛問題，林恩表示，每一次站上投手丘，他的身體都感覺更舒服，他的體型有點類似春訓時的狀態。他提到：「你必須增加球數，增加強度，身體需要一些時間才能再次適應，我必須重新經歷整個過程。」

林恩若能回歸先發陣容，必定能夠提升球隊戰力，對此林恩表示：「如果你能做好。如果你回來後表現得很糟糕，根本沒人會在乎，所以我在出發前必須做好準備。」

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