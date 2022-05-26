日職》西川遙輝幫大忙！宋家豪連11場無失分、收本季第2勝

東北樂天金鷲宋家豪驚險無失分，還收下本季第2勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣好手宋家豪今天在8局登板，面對阪神虎主投1局被打2支安打，靠著隊友西川遙輝的守備幫忙，順利完成連續11場比賽無失分表現，球隊還在9上打下分數，終場以1：0擊敗阪神虎取得2連勝，宋家豪也幸運收下本季第2勝。

樂天今天派出岸孝之對決岡寇（Joe Gunkel），前者主投7局6K無失分，後者7局5K無失分，接替上場的湯浅京己與渡邉雄大加起來1局無失分，兩邊戰到8上結束仍是0：0平手。

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8下宋家豪登板，他先花3球讓髙山俊擊出游擊平飛球被接殺，接著被長坂拳弥敲出左外野方向安打，代打的北條史也用犧牲打護送跑者上二壘，讓宋家豪取得第二個出局數，雖然宋家豪被下棒的近本光司敲出左外野方向安打，不過衝回本壘的長坂拳弥遭西川遙輝助殺出局，阪神重播輔助判決後沒有推翻原判，宋家豪驚險無失分。

宋家豪今天主投1局用19球，被打2支安打，沒有三振與四壞保送，連續11場出賽無失分，防禦率下降到0.64。

9局上半阪神虎派出主力中繼岩崎優登板，他先被渡邊佳明敲安，接著辰己涼介犧牲觸擊護送渡邊上得點圈，儘管下棒馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）被三振，但炭谷銀仁朗與代打的銀次接連敲安進帳首分，西川遙輝未能再擴大領先成為第三個出局數，樂天仍在此局取得1：0領先。

9下樂天守護神松井裕樹面對阪神虎二三四棒，他連續三振掉中野拓夢、大山悠輔與佐藤輝明，幫助球隊以1：0擊敗阪神虎收下2連勝，宋家豪幸運收勝。

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