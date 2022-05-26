T1》「華哥初上」周資華差點對裁判動手 連吞技術犯規被趕出場

周資華被吹技術犯規與裁判發生口角 再被吹第二次技術犯規被奪權出場。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台中葳格太陽、新北中信特攻今天在新莊體育館展開季後賽首輪第二戰廝殺，特攻系列賽0：1落後，想要延長戰線這場非贏不可，而雙方首節就爆發衝突，太陽後衛周資華在第一節剩下44.8秒直接開噴裁判，被趕出場。

周資華在44.8秒因籃下卡位，害得特攻後衛林秉聖坐飛機跌落在地，經由重播檢視後，周資華的犯規被升級成為違反運動道德；不過，周資華不滿意判決，因此對著場上裁判叫囂，直接被裁判何長仁吹技術犯規，確定驅逐出場。

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想不到被吹技術犯規後，周資華更是突然炸裂衝向裁判，即使沒有發生肢體衝突，但直接當著裁判的面拍手叫好，引來全場球迷、場邊所有人員傻眼，最終他就被趕出球場。

至於這場比賽兩隊打得很激烈，第一節就耗時許久，地主特攻以30：25暫時領先太陽。

周資華被吹技術犯規與裁判發生口角 再被吹第二次技術犯規被奪權出場。（記者陳志曲攝）

周資華被吹技術犯規與裁判發生口角 再被吹第二次技術犯規被奪權出場。（記者陳志曲攝）

周資華被吹技術犯規與裁判發生口角 再被吹第二次技術犯規被奪權出場。（記者陳志曲攝）

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