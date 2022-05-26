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日職》連兩轟重擊防禦率0的終結者！ 日本火腿打擊秀逆轉養樂多

2022/05/26 22:04

麥高夫被背靠背全壘打導致救援失敗。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天對決養樂多上演逆轉秀，先是在9局砲轟終結者麥高夫（Scott McGough）讓他救援失敗，延長賽10上再灌進4分大局，終場以9：6擊敗衛冕軍，報了昨日遭再見三分砲的一箭之仇，也避免交流賽3連戰遭養樂多橫掃。

火腿此役派出伊藤大海先發，他主投6局被打7支安打失掉4分，以敗投候選人身分退場，養樂多先發小川泰弘今天主投7.2局失3分（2責失），被打7支安打含松本剛的一發全壘打，8局打完養樂多仍以5：3領先火腿。

9上養樂多派出賽前防禦率仍是0，收下13次救援成功的終結者麥高夫登板，想不到他被首名打者万波中正與下棒的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）背靠背開轟，連失2分救援失敗，雙方以5：5進入延長賽。

延長賽火腿火力全開，面對狀態不佳的木澤尚文，讓他花20球僅投0.1局，就被万波中正帶有2分打點的二壘安打給打退場，接替上場的柯爾（A.J. Cole）更直接被下棒的阿爾坎塔拉轟出單場第二發全壘打，火腿10上灌進4分大局。10下火腿終結者北山亘基依舊不穩，投出1次四壞保送，被打2支安打失掉1分，但還是關門成功助隊以9：6收下勝利。

阿爾坎塔拉（6號）單場雙響砲。（產經新聞）

此役火腿共敲出13支安打，打出最多安打的是洋聯打擊王松本剛，他今天5打數4安打含一轟，打回3分打點跑回2分，打擊率上升到3成87，万波中正單場5打數3安打含一轟，打回2分打點跑回2分，阿爾坎塔拉單場雙安都是全壘打，打回3分打點跑回2分。養樂多方面，游擊手長岡秀樹單場三安猛打，村上宗隆雖然沒有安打，但他除了第三打席被三振外，其他4個打席都靠著保送上壘，當中還含有9局的敬遠保送，而二壘砲山田哲人今日啞火，單場5之0還吞下3K。

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