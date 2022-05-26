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T1》林秉聖、阿巴西Q3大爆發 率中信特攻大勝台中太陽扳平戰局

2022/05/26 21:30

新北中信特攻阿巴西（右）持球進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北中信特攻今天回到主場新莊體育館背水一戰，馬龍、林秉聖、阿巴西、艾斯聯手進帳89分，最終以118：96大勝台中葳格太陽，將系列賽扳成1：1平手，雙方將在週六（28日）於台中台灣體大體育館決一死戰，爭取總冠軍賽入場券。

特攻首輪季後賽第一場於客場不敵台中葳格太陽，系列賽0：1落後，再輸球就準備提前放暑假，因此這場要全力求勝。

只是這場賽事打得激烈，太陽後衛周資華在第一節剩下44.8秒先吞下違反運動道德犯規，後來更是對裁判出言不遜再吞技術犯規，甚至朝著裁判奔去當面拍手叫囂，讓場面變得火爆。特攻靠著洋將艾斯、馬龍皆進帳14分，以及「三少」林秉聖、阿巴西、謝亞軒都有挹注火力，半場結束以56：51領先太陽。

易籃後，特攻林秉聖、阿巴西在第三節聯手進帳23分，率隊單節以33：22擴大領先優勢，且地主末節有效守成，最終就以大勝扳平系列賽。

阿巴西前一場傷癒復出拿0分，這場從板凳出發打出極佳效率，攻下20分；林秉聖進帳20分，馬龍更是大顯神威繳出31分、17籃板、5抄截，艾斯也有18分、17籃板。

新北中信特攻艾斯飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

至於太陽無緣提前關門，表現最佳是桑尼的25分，前役的贏球功臣塔克進帳18分，只是射手何喬登熄火只拿8分，本土球員只有蘇奕晉14分、陳文宏10分較稱職。

臺中葳格太陽桑尼（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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