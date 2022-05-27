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大谷翔平對決柳賢振、NBA勇士拚晉級 今日賽事預告與轉播

2022/05/27 07:08

大谷翔平。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟「日韓大戰」，天使「二刀流」球星大谷翔平先發對戰藍鳥隊韓籍投手柳賢振。大谷翔平本季3勝2敗，防禦率2.82；柳賢振則是1勝0敗，防禦率6.00，兩位強投今天將有什麼表現呢？敬請鎖定轉播！

NBA西部冠軍賽G5，獨行俠前役靠著外線火力讓勇士吞下敗仗，免於被橫掃。勇士目前仍保有系列賽3比1的領先優勢，今日回到主場，他們將順利晉級，抑或獨行俠能夠再守下一勝呢？不要忘記收看轉播了！

中職今晚有兩場轉播，天母棒球場賽事因接連幾天的大雨一延再延，今天味全龍同樣將由昨天排定先發的洋投布里悍，出戰富邦悍將威迪茲。另一場，本季首場花蓮球場的比賽，將由統一獅對上樂天桃猿，獅隊今日派出羅昂，將面對猿隊狂威。

T1高雄海神前天在主場拿下季後賽首勝，今天來到台啤英熊在天母的主場，哪隊將會勝出？敬請鎖定轉播！

MLB

09:30 藍鳥@天使 愛爾達體育2台

NBA

09:00 G5 獨行俠@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

18:05 富邦悍將@味全龍 ELEVENSPORTS2
18:35 樂天桃猿@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台

T1

19:00 高雄海神 vs. 台啤英熊
轉播：愛爾達體育3台、ELEVENSPORTS 1

PLG

18:00 夢想家 vs. 領航猿
網路轉播：Youtube、Yahoo TV

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