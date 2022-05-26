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T1》0分到20分的反彈 阿巴西大復活有秘密

2022/05/26 21:57

新北中信特攻阿巴西（右）與林秉聖（左）聯手攻下四十分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕以年輕球員為主體的新北中信特攻，積極栽培阿巴西、林秉聖、謝亞軒等國內新生代好手，阿巴西今日在首輪季後賽第二戰揮別前役得分掛鴨蛋，攻下20分，尤其第三節狂拿11分，以大復活幫助球隊將系列賽追成1：1。

阿巴西是特攻進攻擔當，本季出賽25場，平均出賽35分35秒，可得20.7分、6.5籃板、3.6助攻，還是聯盟單場最高52分的紀錄保持人。但他因宗教信仰在4月進入齋戒月，飲食得調整，也造成他出賽受限，加上先前在比賽中弄傷左腳姆指，例行賽尾聲都缺陣，前一場比賽已是4月24日。

前役才傷癒復出的阿巴西，就因太久沒比賽表現有失水準，先發上陣打10分鐘得分掛蛋。他今日改從替補出發，上場23分鐘就拿到20分、4籃板、3助攻及2抄截，且他13次出手命中8球，包括三分球5投4中，準星也是不錯。

特攻總教練李逸驊透露，阿巴西的回歸很重要，「我有請謝亞軒跟阿巴西分享如何走出低潮，很開心看到阿巴西打出來。」

阿巴西有把隊友的建議聽進去，立刻去找自己的精彩片段，他透露，「像是我得52分的比賽，或者打台中太陽、台啤英熊表現不錯的戰役，以及在進攻盡量保持耐心。」

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