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法網》超狂30連勝！波蘭天才球后送蛋晉32強

2022/05/27 07:16

波蘭天才球后史薇泰克（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕波蘭天才球后史薇泰克（Iga Swiatek）連勝氣勢無法擋，2022年法國網球公開賽再度「送蛋」，女單次輪挾6：0、6：2橫掃美國對手瑞絲克（Alison Riske），奪冠熱門的頭號種子強勢安抵32強，近來連勝紀錄也擴大到30場。

年僅20歲的史薇泰克，手感熱的發燙，初登場6：2、6：0輕取會外賽晉級的烏克蘭對手朱蓮珂（Lesia Tsurenko）後，次輪開賽又勢如破竹連下9局，同樣送給瑞絲克一個「貝果」，只花61分鐘直落2出線，展現繼2020年後第2度於巴黎羅蘭加洛斯封后的強烈企圖心。

史薇泰克堪稱本季狀態最好女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬，已勢如破竹接連橫掃5座金盃，如今這位連戰皆捷的紅土大滿貫頭號種子，不但獨居職業女網2000年以來第4長紀錄，距離比利時退役名將漢妮（Justine Henin）2007至08年的32連勝也只差2場。

史薇泰克今年已第15次完成6：0， 壓倒性優勢展露無遺，下個對手則為蒙特內哥羅非種子黑馬科維妮琪（Danka Kovinic），各界看好順勢過關。這位熱愛數學、偏好對稱事物的天才少女，透露臨場最大武器正是專注力，「這讓我握有主動權，全力向對手施壓，在賽場取得領先。或許也沒那麼簡單，我雖然做得越來越好，仍然不是專家。但身為完美主義者，我總是期許精益求精。」　　

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