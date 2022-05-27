法網》爆冷！前冠軍哈勒普不敵中國19歲新星

中國19歲新秀鄭欽文。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單次輪再爆冷門，前世界球后哈勒普（Simona Halep）先盛後衰陷入苦戰，甚至在決勝盤落後時要求醫師進場測量血壓，最終以6：2、2：6、1：6慘遭中國19歲新秀鄭欽文大逆轉，也締造自2015年來最糟戰績。

2018年法網封后的哈勒普，本屆初登場就跌跌撞撞，3盤驚險開胡後，64強依舊狀況連連，面對世界排名74的鄭欽文，這位羅馬尼亞19種子未能延續今年初墨爾本直落2贏球氣勢，即使首盤到手，戰況急轉直下，次盤錯失破發2 ：1領先，反而連丟5局被扳平；決勝盤哈勒普兵敗如山倒，0：3時喊停檢查身體狀況，由於呼吸感覺出狀況，最終被黑馬翻盤，也讓鄭欽文首闖大滿貫女單32強。

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30歲的哈勒普，去年球運多舛，5月時羅馬左小腿嚴重撕裂傷，錯失法網、溫網，甚至一度考慮提前退休，復出後她的狀態起伏不定，即使特地找美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的法籍教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）協助，這位前法網冠軍仍早早出局，無緣在巴黎羅蘭加洛斯成名地東山再起。

前世界球后哈勒普止步法網第二輪。（路透）

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