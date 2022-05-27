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法網》詹皓晴混雙開胡 女雙首度一戰出局

2022/05/27 07:13

詹晧晴（左）與麥可拉克蘭混雙開胡。（詹晧晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽，台將詹皓晴單日2連戰，女雙意外首度一戰出局後，她在混雙直落2開胡，晉級紅土大滿貫16強。

詹皓晴與紐西蘭出生、代表日本出賽的麥克拉克蘭（Ben McLachlan）首度合拍，混雙遭遇地主外卡組合芭蓋特（Chloe Paquet）／帕爾雷（Benoit Paire），「台日聯軍」初登場穩紮穩打，第2局率先破發，力保領先不失，順勢先馳得盤。

次盤小詹人馬第3局突破，3：1擴大差距，麥克拉克蘭為搶救險球受傷包紮，所幸並無大礙，第7局「台日聯軍」再破5：2聽牌，儘管錯失賽末點被東道主回破，最終小詹人馬「再見破發」，耗費1小時11分鐘直落2出線，將與同樣頭一次合作的美國梅里查兒（Nicole Melichar-Martinez）／德國卡拉維茲（Kevin Krawietz）爭奪8強門票。

女雙方面，詹皓晴與日本青山修子排第11種子，初登場錯失多次關鍵分機會，3：6、5：7不敵羅馬尼亞比格（Irina-Camelia Begu）／哥倫比亞歐索里歐（Camila Osorio）的老少配，這也是第10次角逐巴黎羅蘭加洛斯女雙的小詹，首度一戰出局。

詹晧晴（左）與麥可拉克蘭混雙開胡。（詹晧晴提供）

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