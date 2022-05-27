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MLB》遭遊騎兵釋出的前國聯安打王 洋基今出手網羅

2022/05/27 08:02

M.卡本特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年以小聯盟約轉戰遊騎兵的36歲老將M.卡本特（Matt Carpenter），日前遭遊騎兵釋出，如今洋基以一年大聯盟短約網羅這名前國聯安打王，並放進球隊出賽名單內。洋基今天就讓他擔任先發指定打擊位置。

M.卡本特生涯大多待在紅雀隊，三度入選明星賽，曾在2013年以單季199安奪得國家聯盟安打王，2018年更有單季38轟的成績，但近年狀況下滑，上季出賽130場其打擊率僅0.169，季後遭紅雀買斷，生涯首度成為自由球員。

今年3月M.卡本特和遊騎兵簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟約，本季在3A出賽21場，交出6轟、19分打點、打擊率0.275成績，但沒有機會上到大聯盟，M.卡本特在美國時間19日遭遊騎兵釋出。如今M.卡本特轉戰紐約條紋軍。

美聯社》報導，洋基隊今天在客場面對光芒，由於洋基中外野手希克斯（Aaron Hicks）受傷，「法官」賈吉（Aaron Judge）將從指定打擊位置改擔任中外野的守備。而M.卡本特則是扛先發指定打擊位置。

M.卡本特賽前和總教練布恩（Aaron Boone）談完後受訪說，「這一切發生得太快了，現在我來到這裡，我迫不及待要上場。」M.卡本特提到，他們簡單聊了一下，「我很高興能穿上這件球衣，成為最好球隊的一員，我剛被開除就來到這裡，我很興奮。」

布恩指出，卡本特可以擔任一壘手、三壘手、甚至是二壘的守備位置，「過去的幾個月中，他一直是我們關注的對象，我們觀察他有一段時間了，作為板凳的左打者。他是一名專業的左打，我覺得他可以幫助我們。」

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