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MLB》守護者宣布DFA張育成 美媒：有機會被交易

2022/05/27 07:38

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕張育成本季出賽10打數，並沒有敲出安打，今天遭到守護者隊DFA，美媒也認為，大聯盟其他球隊將會關注他，有機會被交易。

26歲的張育成在熱身賽手感火燙，13場出賽敲出2轟、9打點，OPS.925，但開季後7打數無安打，隨後傳出染疫、到小聯盟打復健賽調整，只是5月回大聯盟之後又只先發1場，沒有敲安之後今天遭到守護者DFA。

美媒《MLB Trade Rumors》指出，守護者是因要將3A大物外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）叫上大聯盟，張育成遭到DFA。

報導認為，儘管張育成生涯在大聯盟至今131場出賽，打擊三圍.208/.265/.372，wRC+71（聯盟平均為100），打擊表現平淡，但其他球隊可能會找到值得關注的正面因素，就是他還有多守位功能。根據《Statcast》顯示，張育成內野4個位置一二三游都能守，而且每一項都高於平均水準，生涯出局製造值（Outs Above Average, OAA） 為8。

美國記者普列斯科夫（Bernie Pleskoff）今天表示：「在我看來守護者有機會交易張育成，我希望他們可以把他送到能有持續上場空間的球隊，有很多球隊可以用他。」

自宣告DFA開始有十天的時間，球員可以和球團商量接下來的動向，有以下三種可能：在球團的安排下下放小聯盟、被球團交易到別隊、接受球團釋出。

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